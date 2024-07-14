Иракские власти обнаружили в массовом захоронении на севере Ирака останки десятков людей, которые, вероятно, стали жертвами группировки ДАЕШ.

Тела были обнаружены в яме Ало-Антар – пустыне, расположенной, расположенной в Тал-Афаре, примерно в 70 км к западу от Мосула, где располагалась штаб-квартира боевиков в период с 2014 по 2017 год.

«Мы извлекли останки 139 человек, а также части человеческих тел», - сказал Диа Карим, директор отдела массовых захоронений «Фонда мучеников».

Согласно свидетельствам, жертвы относятся к периоду правления ДАЕШ «на этой территории или к тому времени, когда в этом районе действовала их предшественница — иракская «Аль-Каида».

По словам местных жителей, жертвами, скорее всего, стали «езиды, туркмены-шииты и иракские силовики из Мосула».

С 2014 по 2017 год ДАЕШ контролировала значительную часть Ирака и Сирии, но в результате совместных международных усилий группировка была в значительной степени уничтожена.

ДАЕШ по-прежнему время от времени берет на себя ответственность за атаки на севере Ирака и Сирии, а процесс поиска их многочисленных жертв по всему региону продолжается.

Сотрудник «Фонда мучеников» сообщил AFP, что жертвы в Ало-Антаре «не были похоронены, а сброшены» в яму, глубина которой колеблется между 42 и 12 метрами.

«Некоторые были застрелены, а другие были найдены с перерезанным горлом», - сказал Ахмед аль-Ассади.

По оценкам ООН, в регионе может быть до 200 массовых захоронений, содержащих до 12 тыс. тел.