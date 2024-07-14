ФБР возглавило расследование покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, которое находится на ранней стадии, поэтому данных о мотивах стрелка пока нет, сообщил действующий лидер США Джо Байден в ходе брифинга в Белом доме.

Байден также поручил усилить охрану Трампа для гарантии его безопасности в будущем. Он призвал не делать поспешных выводов относительно личности преступника, пообещав тщательное и быстрое расследование.

«Попытка убийства противоречит всему тому, за что мы боремся, это не то, чем является наша нация, это не по-американски, мы не можем позволить, чтобы такое происходило», — заявил Байден.

Он также поручил главе Секретной службы пересмотреть меры безопасности на национальном съезде Республиканской партии, который должен открыться завтра. Байден призвал силовиков разобраться в причинах произошедшего и пообещал обнародовать результаты проверки. В конце выступления глава Белого дома призвал американский народ к единству.

Томас Мэтью Крукс, подозреваемый в покушении на Трампа и ликвидированный силовиками, работал специалистом по питанию в центре квалифицированного медицинского ухода и реабилитации Bethel Park, разузнало издание The New York Times.

«Марси Гримм, администратор учреждения, заявила, что организация была шокирована после того, как узнала о его причастности к стрельбе, добавив, что он выполнял свою работу без нареканий», — пишет издание.

Представитель центра уточнил, что они сотрудничают со следствием, предоставляя всю необходимую информацию.

Бывшие одноклассники стрелка рассказали, что не замечали в нем никаких странностей. Круксу было 20 лет, следствие пока не выявило связей между ним и террористическими организациями или иностранными государствами.

Покушение на Трампа произошло 14 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании. Стрелок целился в голову Трампа, но тот по счастливой случайности повернулся, в результате чего пуля задела его ухо. Трамп потерял немного крови и получил медицинскую помощь. Он планирует принять участие в национальном съезде Республиканской партии на следующей неделе, где его официально выдвинут кандидатом в президенты США.