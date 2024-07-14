После попытки покушения на бывшего президента США Дональда Трампа в крайне правых онлайн-сообществах резко возросло количество призывов к насилию и гражданской войне. Исследователи из некоммерческой организации Advance Democracy обнаружили множество тревожных сообщений на про-трамповских форумах и в Telegram-каналах, сообщает Wired.

На форуме The Donald, известном своей ролью в координации событий 6 января, пользователи открыто призывали к насилию.

«Война сейчас. Нам нужно закончить то, что должно было быть сделано после гражданской войны: искоренить и уничтожить всех демократов и всех, кто даже думает о том, чтобы стать демократом», — делятся сообщениями сторонники правых идей.

В Telegram-каналах, связанных с группировкой Proud Boys, также звучали угрозы: «К сожалению для них, они упустили, вероятно, единственный шанс при этой неудавшейся попытке, потому что теперь они действительно увидят, что происходит, когда слишком долго дразнишь медведя, то есть настоящих американских патриотов».

Джон Льюис, научный сотрудник Программы по экстремизму Университета Джорджа Вашингтона, отмечает: «Единое четкое послание распространяется сверху вниз и снизу вверх, от членов Конгресса до правых влиятельных лиц и неонацистских Telegram-каналов: «Нам нужно дать отпор».

Угрозы не ограничиваются онлайн-пространством. После инцидента сторонники Трампа на митинге в Пенсильвании агрессивно обвиняли представителей СМИ, выкрикивая: «Фейковые новости! Это ваша вина!» и «Вы следующие!»

Эксперты предупреждают, что ситуация может обостриться, и призывают к бдительности в отношении потенциальных актов физического насилия, вдохновленных онлайн-риторикой.