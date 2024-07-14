Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун выступил с заявлением в связи с восьмой годовщиной попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. В своем обращении он подчеркнул историческую значимость этого дня для Турции и всего мира.

«15 Июля - это название одной из самых вероломных попыток переворота в истории Турции и даже мира. Это беспрецедентное предательство в истории демократии», — заявил Алтун.

Он отметил решающую роль президента Реджепа Тайипа Эрдогана в мобилизации народа для противостояния путчистам.

«Наш президент, уважаемый Реджеп Тайип Эрдоган, вышел и призвал наш народ выйти на площади, к сопротивлению. В тот день была подтверждена следующая истина: все попытки помешать борьбе Турции на пути к полной независимости обречены на бессилие перед проницательностью и героизмом нашего народа», — отметил глава ведомства.

Алтун рассказал о мероприятиях, направленных на сохранение памяти о событиях 15 июля, включая концерт с альбомом «Эпос 15 июля», созданным композитором Фахиром Атакоглу.

Глава Управления коммуникаций подчеркнул, что после подавления путча Турция стала более сильной и независимой страной.

«Турция - это страна, которая ищет структурные и постоянные решения для благосостояния своих граждан, протягивает руку помощи, где бы она ни видела угнетенных, спешит на помощь, где бы ни видела гуманитарный кризис, страна, которая говорит свое слово, вместо того чтобы ждать, что скажут другие», — написал чиновник в соцсети X.

В заключение Алтун поздравил граждан с Днем демократии и национального единства и почтил память погибших в ходе подавления путча.