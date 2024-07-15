15 июля: Ключевые моменты кровавой попытки переворота в Турции

15 июля Турция пережила самую страшную ночь в своей истории. Прошло восемь лет с тех пор, как турецкие граждане героически остановили попытку переворота, организованную террористической организацией FETÖ. Вот ключевые моменты, которые предопределили историю. #Турция #15июля #попыткапереворота #демократия #единство #FETO #история