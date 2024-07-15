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15 июля: Ключевые моменты кровавой попытки переворота в Турции
15 июля Турция пережила самую страшную ночь в своей истории. Прошло восемь лет с тех пор, как турецкие граждане героически остановили попытку переворота, организованную террористической организацией FETÖ. Вот ключевые моменты, которые предопределили историю. #Турция #15июля #попыткапереворота #демократия #единство #FETO #история
15 июля: Ключевые моменты кровавой попытки переворота в Турции / Others
15 июля 2024 г.
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