14 июля в Оше произошло стихийное бедствие, вызванное проливными дождями. В результате река Ак-Буура вышла из берегов, что привело к разрушительным последствиям.

Селевой поток затопил 134 дома, снес 17 заборов и повредил 15 автомобилей. По предварительным данным селевой поток унес 44-летнюю женщину и ее трех дочерей, возрастом 19, 10 и шести лет.

Позже, в ирригационном канале Шахрихонсой в Андижане (Республика Узбекистан) было найдено тело девочки 2017 года рождения.

15 июля спасатели МЧС нашли тело женщины, которую унесло селевым потоком. Тело обнаружено в 11:30 в реке Ак-Буура на участке Катта-Терек города Оша, в 500 метрах от узбекской границы. В настоящее время личность погибшей уточняется.

Кроме того, в Оше КамАЗ насмерть задавил мужчину, который помогал в эвакуации граждан во время селя.

По данным МЧС, на данный момент без вести пропавшими числятся еще три человека.

Спасательные службы продолжают работы на месте происшествия и поиски пропавших людей.