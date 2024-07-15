ПОЛИТИКА
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Тогрул Исмаил: 8 лет назад против захвата власти выступил сам турецкий народ
Попытку госпереворота в Турции 15 июля 2016 года остановил турецкий народ, дав достойный отпор внешнему влиянию на страну. Об этом в интервью TRT на русском рассказал профессор Университета «Кахраманмараш Сютчу Имам» Тогрул Исмаил. Политолог объяснил, кто стоял за переворотом и почему секта FETÖ пыталась захватить власть. #турция #госпереворот #переворот #новости #интервью #политика #фето #15июля #турецкийнарод #стабильность #турки #эрдоган #годовщина #trtrussian
титьить / Others
15 июля 2024 г.
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