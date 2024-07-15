Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан снова оказался в центре внимания правоохранительных органов. Полиция Лахора арестовала его по ряду дел, включая нападение на дом командира корпуса, произошедшее во время беспорядков 9 мая.

По информации пакистанского издания Dawn, Хана не будут перевозить в Лахор для допроса из-за соображений безопасности. Тем не менее, в понедельник он должен предстать перед антитеррористическим судом в Лахоре через видеосвязь. Полиция Лахора планирует ходатайствовать о продлении его ареста.

Пакистанский суд в субботу оправдал бывшего премьер-министра Имрана Хана и его жену Бушру Биби по делу о нарушении исламского закона о браке. Суд потребовал немедленного освобождения пары, так как это было последнее дело, удерживавшее Хана в тюрьме.

Адвокат Хана, Салман Сафдар, прокомментировал решение суда: «Еще одно обвинение провалилось, и злой умысел раскрыт. Почетное оправдание для Имрана Хана и Бушры Биби по делу о браке».

Однако сразу после оправдания NAB предъявило ему обвинение в коррупции. Хан называет все дела против него «фарсом».

Имран Хан, бывший игрок в крикет, ставший политиком, был отстранен от должности премьер-министра в апреле 2022 года и находится в заключении с августа прошлого года.