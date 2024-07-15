После покушения на экс-президента Дональда Трампа многие избиратели сделали простой вывод о политических последствиях нападения: «Это определенно хорошо для Трампа и невыгодно для Байдена». Как передает канал NBC, теперь неопределившиеся избиратели «с большей вероятностью проголосуют за Трампа из сочувствия».

Признают это и в Демократической партии. Ряд профессиональных политтехнологов, которых цитирует NBC, признают, что стрельба в субботу предрешила исход президентских выборов.

«Мы потерпели фиаско», — приводит канал слова одного из политтехнологов партии, говорившего на условиях анонимности. По его словам, образ Трампа, вскидывающего кулак в воздух с кровью, эффектно размазанной по лицу, повысил его шансы на выигрыш примерно в сто раз.

Особенно на фоне провального выступления Джо Байдена на дебатах 28 июня и его отчаянных попыток заручиться поддержкой однопартийцев-демократов и заверить их, что он сможет править страной еще четыре года.

«Президентская гонка закончилась вчера вечером. Теперь пришло время сосредоточиться на сохранении Сената и попытаться заполучить Палату представителей», — заявил политтехнолог.

«Единственное положительное, что вчера произошло для демократов, это то, что сегодня мы больше не говорим о возрасте Джо Байдена», — подчеркнул источник канала.

Представитель кампании Байдена отметил, что главе Белого дома не остается ничего иного, как выступить с «решительным и необходимым обращением, чтобы проинформировать нацию об ужасающем нападении на Дональда Трампа‎»‎.

Как передает Reuters, в Демократической партии все более очевиден явный раскол между демократами, которые считают, что попытка убить Трампа в конечном итоге поможет ему, и теми, кто говорит, что это ничего не изменит. Однако мало кто предполагает, что покушение на Трампа как-либо улучшит шансы Байдена.