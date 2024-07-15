Франция продолжает пребывать в режиме политической турбулентности. За 15 дней до начала Олимпийских игр в Париже крупный французский профсоюз призвал к массовым протестам и возможным забастовкам против президента Эммануэля Макрона. Цель демонстраций, как заявляют организаторы, — оказать давление на президента и заставить его «уважать результаты» недавних выборов в законодательные органы. В конечном итоге профсоюзы требуют от Макрона позволить левоцентристской коалиции сформировать новое правительство.

Франция уже вторую неделю живет на грани правительственного паралича после того, как в результате выборов 7 июля в стране образовался раскол между тремя политическими группами: левоцентристской коалицией «Новый народный фронт», центристскими союзниками Макрона и ультраправым Национальным объединением Марин Ле Пен.

Левый «Новый народный фронт» получил большинство мест, но не получил абсолютного большинства для самостоятельного управления. Три основные партии альянса — крайне левая «Непокоренная Франция», социалисты и «зеленые» — призвали президента обратиться к ним для формирования нового правительства.

Софи Бине, генеральный секретарь влиятельного крайне левого профсоюза CGT, предупредила: если Макрон не будет уважать результаты выборов, «он рискует снова ввергнуть страну в хаос».

Бине отметила, что президент должен позволить «Новому народному фронту» сформировать новое правительство, хотя левоцентристский альянс еще не предложил кандидата на пост премьер-министра из-за внутренних разногласий. Она призвала членов профсоюза выйти на улицы и «присоединиться к митингам, чтобы взять Национальное собрание под наблюдение».

Бине не исключила забастовок и во время Олимпийских игр. Отвечая на вопрос о забастовках, которые могут сорвать крупнейшее событие, которое когда-либо организовывала Франция, она пригрозила: «На данном этапе мы не планируем забастовку во время Олимпийских игр. Но если Эммануэль Макрон продолжит подливать бензин в огонь, который он зажег...»

CGT открыто призвал к потенциальным забастовкам работников государственной службы с июля по сентябрь. Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.