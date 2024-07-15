Глава Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается сорвать переговоры о перемирии. Хания заявил, что израильский премьер выдвинул новые условия во время переговоров в Каире и Дохе.

Во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом 14 июля Исмаил Хания обвинил израильскую сторону в затягивании переговоров и нежелании достичь перемирия. Об этом говорится в Telegram-канале палестинского движения. Других подробностей не приводится.

Ранее высокопоставленный представитель ХАМАС Иззат аль-Ришк заявил, что движение не отказалось от переговоров о прекращении огня с Израилем после смертоносных атак в Газе. Аль-Ришк также обвинил Израиль в попытке сорвать усилия арабских посредников и США по достижению соглашения о прекращении огня.

13 июля Израиль нанес авиаудар в районе лагеря беженцев Аль-Маваси в Хан-Юнусе, в результате которого погибло не менее 90 палестинцев, еще более 300 пострадали. 14 июля Израиль ударил еще по одному лагерю беженцев Аль-Шати, погибли 15 человек.

Израильские военные пытаются оправдать удар тем, что в этом районе укрывался военный лидер ХАМАС Мухаммад ад-Дейф. Однако спустя два дня Израиль так и не смог подтвердить сообщения о ликвидации военачальника — третьего в иерархии палестинского движения.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Басем Наим раскритиковал израильские удары, заявив, что «каждый раз, когда мы приближаемся к соглашению, Нетаньяху совершает новое преступление», и предупредил, что ХАМАС может отказаться от переговоров.

Как передает израильская газета «‎Гаарец»‎, премьер-министр Нетаньяху ужесточил свою позицию на переговорах после сообщений разведки о том, что ХАМАС якобы сильно ослаб и именно поэтому хочет соглашения о прекращении огня. Это побудило израильского премьера усилить давление и отказаться от компромиссов.

На прошлой неделе появились обнадеживающие признаки прогресса на переговорах между Израилем и ХАМАС о прекращении огня. Президент США Джо Байден 11 июля заявил, что обе стороны в шаге от соглашения. Однако 13 июля, после израильского удара по Хан-Юнусу, агентство Reuters со ссылкой на источники в египетской службе безопасности сообщило, что переговоры были приостановлены по инициативе палестинской стороны.