Покушение на экс-президента Дональда Трампа 14 июля выявило большие пробелы в работе Секретной службы США. Ее единственная задача — защищать действующих и бывших президентов, которым после окончания срока в Белом доме предоставляется пожизненная охрана.

Республиканцы призвали начать расследование, чтобы выяснить, как 20-летнему стрелку из Пенсильвании удалось обойти агентов Секретной службы и открыть огонь по Трампу во время политического митинга. Президент Джо Байден также призвал к независимому расследованию.

Майк Джонсон, спикер Палаты представителей США, контролируемой республиканцами, заявил, что комиссии Палаты вызовут на слушания чиновников Секретной службы, Министерства внутренней безопасности и ФБР.

«Американский народ заслуживает знать правду», — заявил Джонсон.

Директор Секретной службы Кимберли Читл выступит в Конгрессе 22 июля.

Инцидент со стрельбой произошел во время митинга в городе Батлере, Пенсильвания. 20-летний житель штата Томас Мэттью Крукса ранил Трампа и убил посетителя митинга, стреляя с крыши примерно в 140 метрах от сцены. При этом, как заявил в интервью The Washington Post Майкл Слуп, шериф округа Батлер, за несколько секунд до стрельбы полицейский обнаружил стрелка на крыше здания. Однако Крукс заметил его и направил на него винтовку. Полицейский не был вооружен, поэтому он отступил и спрыгнул на землю. Сразу после этого Крукс начал стрелять по участникам митинга Трампа.

Секретная служба США позже сообщила, что стрелок изначально планировал попасть на выступление Трампа и попытался пройти через металлоискатели. Однако за несколько минут до рамок передумал и ушел.

Как пишет WP, полиция обратила внимание на подозрительного парня еще во время проверки на металлоискателях, а позже о появлении странного человека на соседней крыше сообщили посетители митинга. Однако агенты службы не успели ничего предпринять. Именно поэтому они и попали под шквал критики со стороны республиканцев и президента Байдена.

Расследование о покушении на Трампа передали на самый высокий уровень, проверкой Секретной службы займется ФБР.