В Пекине 15 июля начинается Третий пленум Коммунистической партии — важнейшее политическое событие страны, которое проходит раз в пять лет. Высшие должностные лица партии собрались в столице КНР, чтобы обозначить направление развития второй по величине экономики мира, которая сталкивается с серьезными экономическими проблемами.

Исторически пленум был платформой, на которой руководство партии объявляло о ключевых экономических реформах и директивах политики. Однако в этом году помимо экономики в центре будет тарифная война с Евросоюзом, обострение отношений с США и Канадой, а также политическое противостояние с новым руководством Тайваня.

Экономика Китая переживает сложные времена. Пекин борется с кризисом в секторе недвижимости, высокой закредитованностью муниципалитетов и слабым потребительским спросом, а также с падением доверия инвесторов и усилением торговой и технологической напряженности с США и Европой. Эти проблемы были подчеркнуты последними данными об экономическом росте: ВВП Китая вырос на 4,7% в период с апреля по июнь по сравнению с предыдущим годом. Хотя год назад в этот же период экономика Поднебесной росла на 5,3 %.

Экономические проблемы на фоне многолетних строгих мер контроля над пандемией вызвали растущее социальное недовольство, а также вопросы о направлении развития страны при Си Цзиньпине. Эти вопросы были подчеркнуты недавними перестановками в высших эшелонах правительства Си, в результате которых три министра и несколько высших военных офицеров были сняты с постов.

Пленум важен еще и потому, что именно на нем Си и его высшие должностные лица должны договориться о решении экономических проблем страны и наметить новый курс. Это окажет значительное влияние на то, сможет ли действующий председатель КНР и дальше продолжать повышать качество жизни и общественное доверие в Китае.

Итоги пленума также могут оказать широкое влияние на роль КНР в мировой экономике и на то, насколько охотно иностранные инвесторы будут вести бизнес с Китаем.