С 15 июля 2024 года посольство Азербайджана в Тегеране возобновило свою деятельность на новом адресе. Это произошло после переговоров между Азербайджаном и Ираном, направленных на улучшение дипломатических отношений.

Посол и весь состав дипломатической миссии вернулись в Тегеран, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана. «Иран, будучи стороной аккредитации, осуществил соответствующие меры по обеспечению дипломатической охраны перед новым зданием посольства АР в соответствии со своим обязательством в рамках «Венской конвенции о дипломатических сношениях», — отмечается в заявлении.

Сейчас ведутся работы по организации консульской службы в новом здании, расположенном в районе Даррус на пересечении проспекта Шахризад, улицы Ярмухаммеди, тупика Саки и улицы Фирузкух, дом 8. Дополнительная информация будет предоставлена в ближайшее время.

Напомним, в январе 2023 года, посольство прекратило свою деятельность после вооруженного нападения, в ходе которого погиб глава службы безопасности, а двое охранников получили ранения. Нападавший был задержан и признался, что совершил преступление из-за семейных проблем.