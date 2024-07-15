Саммит альянса оставил больше вопросов, чем ответов

В Вашингтоне с 9 по 12 июля прошел юбилейный саммит лидеров, посвященный 75-летию альянса. По его итогам НАТО объявило об открытии первого офиса на Ближнем Востоке — в Иордании. Больше всего внимания было приковано к фигуре Дональда Трампа — европейцы опасаются его возвращения в Белый дом после ноябрьских выборов в США. Поэтому европейские члены НАТО использовали саммит для прощупывания почвы и тайных встреч с Трампом и его советниками. #саммит #нато #вашингтон #трамп #политика #саммитнато #альянс #ближнийвосток #иордания #выборы2024 #польша #европа #белыйдом #международныеотношения #новости