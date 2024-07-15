ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Канада вступает в борьбу за Арктику
Канада объявила о планах приобрести 12 подводных лодок, способных действовать в арктических водах, чтобы повысить морскую безопасность и укрепить свои позиции в стратегически важном регионе
Канада вступает в борьбу за Арктику
Фото: Reuters / Reuters
15 июля 2024 г.

Канада объявила о намерении приобрести 12 подводных лодок, способных действовать в арктических водах, чтобы повысить морскую безопасность в регионе, который становится стратегически важным из-за изменения климата.

Эта покупка должна помочь Канаде, одному из членов НАТО с самыми низкими расходами на оборону, ослабить растущее давление на выполнение обязательства альянса тратить 2% ВВП на оборону.

«Как страна с самой длинной береговой линией в мире, Канада нуждается в новом флоте подводных лодок», — заявил министр обороны Канады Билл Блэр в среду на встрече лидеров НАТО в Вашингтоне. Он подчеркнул, что ключевыми требованиями к подводным лодкам будут скрытность, летальность, стойкость и возможность развертывания в Арктике, что означает увеличенную дальность действия и выносливость.

«Новый флот Канады должен будет обеспечить уникальную комбинацию этих требований, чтобы гарантировать, что Канада сможет обнаруживать, отслеживать, сдерживать и, при необходимости, побеждать противников во всех трех океанах Канады, внося значимый вклад вместе с союзниками и позволяя правительству Канады развертывать этот флот за рубежом», — говорится в заявлении.

Канада, США и Финляндия также сделали совместное заявление о строительстве ледоколов для Арктического региона. Соглашение предусматривает обмен информацией о производстве полярных ледоколов и обучение специалистов из каждой страны на верфях других участников. Кроме того, соглашение будет содействовать приобретению полярных ледоколов союзниками у американских, финских или канадских верфей.

Многие страны наращивают свой военный и коммерческий потенциал в Арктике, поскольку таяние льдов делает навигацию и нефтехимическую разведку в Северном Ледовитом океане более практичными. Морской путь через арктическое побережье России обещает обеспечить более короткий маршрут между Китаем и Европой.

Несмотря на свою удаленность от Северного Ледовитого океана, Китай называет себя «околоарктической страной», чтобы попытаться заявить о своих правах в этом регионе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us