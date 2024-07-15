Сегодня турецкий народ скорбит по погибшим в ходе героического противостояния попытке государственного переворота в 2016 году.

Восемь лет назад, в ночь неповиновения, миллионы граждан вышли на улицы, рискуя своими жизнями, чтобы защитить свою страну, порядок и стабильность перед лицом угрозы со стороны террористической группировки FETÖ.

В Турции перевороты происходили неоднократно на протяжении периода существования республики. Военный переворот 1960 года привел к свержению Аднана Мендереса, первого демократически избранного премьер-министра Турции, и его правительства. В 1961 году Мендерес был казнен военной хунтой, захватившей власть. В 1980 году еще один переворот произошел под руководством начальника Генштаба генерала Кенана Эврена, который возглавил военный режим. Однако в 2016 году впервые военный переворот провалился из-за героического сопротивления гражданского населения, тем самым сорвав планы заговорщиков.

Именно тяжелое наследие истории в сочетании с решительным народным желанием дать отпор предателям стало причиной того, что летом 2016 года сотни тысяч людей разных возрастов, социальных прослоек и политических убеждений мужественно вышли на улицы. Они объединились, чтобы предотвратить попытку покушения на свою демократию, проявив небывалое единство и отвагу.

Единство народа

15 июля 2016 года в Анкаре и Стамбуле произошли кровавые события во время попытки государственного переворота, предпринятой террористической организацией FETÖ. В Стамбуле на Босфорском мосту, который теперь называется «Мост мучеников», погибли 34 человека. Солдаты, открывшие огонь по мирным гражданам на мосту, стали одним из самых запоминающихся образов этого предательского покушения.

В ходе кровавой попытки переворота путчисты задействовали более 8 тыс. военнослужащих, 35 самолетов, в том числе военных, 3 корабля, 37 вертолетов, 246 единиц бронетехники, в том числе 74 танка и почти 4 тыс. единиц легкого вооружения. Организация нацелилась на самые стратегически важные районы Стамбула.

Было установлено, что 17 мятежных офицеров проводили встречи по подготовке переворота с 12 по 15 июля. На встречах в одной из казарм принимались решения, касающиеся операций и переброски сил в Стамбуле. В ночь мятежа заговорщики отдали приказ солдатам: «Если будет сопротивление, стреляйте».

Военные, выдвинувшиеся из командования Военного лицея Кулели, заблокировали движение на Мосту мучеников и мосту Фатиха Султана Мехмета в направлении из азиатской части города Стамбул в европейскую. О необъяснимой военной мобилизации начали сообщать местные телеканалы. Более того, самолеты под управлением путчистов, летая низко над городом, создавали звуковые барьеры, чтобы запугать людей и предотвратить их выход на улицы.

Тогдашний премьер-министр страны Бинали Йылдырым, подключившийся к одному из телеканалов, около 23:10 назвал происходящие события «мятежом» и объявил, что группа внутри турецкой армии пытается совершить переворот. После заявлений Йылдырыма многие, особенно в социальных сетях, активно отреагировали на попытку переворота.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 00:24 по местному времени в видеообращении по одному из телеканалов призвал народ выйти на улицы и противостоять мятежникам.

После этого призыва граждане со всех районов Стамбула с флагами направились к резиденции президента Эрдогана, в аэропорт имени Ататюрка, к зданию Большого муниципалитета, к Управлению полиции, а также на площадь Таксим.

Отпор

В ходе противостояния от рук мятежников пали 252 человека — большинство из них гражданские лица — и по меньшей мере 2700 получили ранения.

В тот день попытка FETÖ свергнуть правительство привела к нападениям на парламент, силы безопасности, военные базы и гражданские объекты. Два моста через Стамбульский пролив были забаррикадированы танками и другим тяжелым вооружением.

Атаки продолжались до следующего утра, когда над Стамбулом и Анкарой раздавались оглушительные звуки истребителей F-16. Путчисты также совершили покушение на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В конечном итоге решимость турецкого народа одолела предательскую попытку группы военных, которые намеревались свергнуть демократически избранное правительство.

После неудавшейся попытки переворота турецкие прокуроры в течение нескольких недель собрали сведения, подтверждающие участие в заговоре организации FETÖ и ее главаря Фетуллаха Гюлена, проживающего в США. Террористическая организация была обвинена в долгосрочной кампании по свержению государственной власти путем инфильтрации институтов, в частности военных, полицейских и судебных структур.

Между тем многие западные союзники Турции не сразу осудили заговор и не оказали решительной поддержки правительству Турции.

Несмотря на представленные доказательства для начала судебного разбирательства, США, где продолжает проживать Гюлен, мало что сделали для расследования деятельности главаря террористов и обширной сети его предприятий.

На задокументированных кадрах военные путчисты стреляют по людям и переезжают их танками. Ужасающие события той ночи до сих пор не оставляют граждан равнодушными.

С тех пор 15 июля стал символом победы всех, кто верит в единую и демократическую Турцию. Этот день вдохновляет миллионы людей, видящих в турецкой демократии яркий пример как для всего мира, так и для мусульманского мира в частности.