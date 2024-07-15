Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало 70-минутный адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии. Лекция охватывает миграционное и трудовое законодательство России, а также правила поведения в стране.

Курс состоит из четырех блоков: «Основы миграционного и трудового законодательства», «Основы неформального поведения в России», «Ответственность за несоблюдение законодательства» и «История отношений России и стран Центральной Азии».

В первом блоке мигрантам объясняют порядок въезда и пребывания в России, правила оформления патента и заключения трудового договора. Также упоминается возможность получения российского гражданства в упрощенном порядке через службу по контракту в российской армии.

В разделе «Основы неформального поведения» внимание уделяется «важности знания русского языка» и необходимости избегать обращений типа «брат» или «сестра» к неродственникам. Иностранцев просят не обсуждать прохожих на родном языке и не шептаться в присутствии других людей. Подчеркивается, что Россия — светское государство, где не принято публично демонстрировать отношение к религии и совершать религиозные обряды на улице. Отмечается также «неприемлемость жертвоприношений животных».

Особое внимание уделено вопросам поведения с противоположным полом. Лекторы отмечают, что «женщины в России могут носить яркую открытую одежду, что не следует расценивать как готовность к знакомствам». Также подчеркивается, что нельзя прикасаться к незнакомым людям и «привлекать их внимание звуками или свистом».

Третий блок посвящен наказаниям за нарушение российских законов, включая миграционные. Мигрантов предупреждают о недопустимости участия в экстремистской и террористической деятельности.

В четвертом блоке рассматривается история отношений России и стран Центральной Азии, где подчеркиваются «многовековые узы дружбы» и экономическая помощь, которую СССР оказывал республикам Центральной Азии.

ФАДН объявило о завершении разработки курса в сентябре 2023 года. На прошлой неделе в ведомстве сообщили, что «курс успешно прошел апробацию» в Калининградской и Московской областях, Пермском и Краснодарском краях, а также в Якутии.