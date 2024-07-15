В Брюсселе все больше раздражаются активной дипломатией премьера Виктора Орбана и готовы пойти на беспрецедентный шаг — бойкот саммита по иностранным делам в Венгрии в следующем месяце. Венгрия, которая председательствует в Совете ЕС, планирует провести саммит по иностранным делам в Будапеште 28–29 августа — прекрасная возможность для Орбана попытаться сформировать внешнеполитическую повестку блока.

Однако, как выяснила газета Politico, министры иностранных дел Евросоюза намерены проигнорировать Венгрию, организовав свой собственный саммит по иностранным делам в августе вместо того, чтобы отправиться в Будапешт на мероприятие премьер-министра Виктора Орбана.

Лидеры ЕС и до этого не питали особых чувств к венгерскому премьеру: Орбан неоднократно блокировал пакеты помощи Украине и отказывался соблюдать миграционное законодательство Евросоюза. Однако чаша терпения лопнула после того, как Орбан за неделю посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, выступая при этом не столько как венгерский премьер, сколько как посланник всего ЕС.

Как уточняет Politico, Орбан совершил свои «мирные визиты» к Владимиру Путину и Си Цзиньпину, при этом не согласовав их предварительно с 26 другими лидерами ЕС. После этого многие министры иностранных дел сообщества начали искать способ наказать Орбана. Один из таких способов — избежать участия в «‎‎пропагандистском шоу» венгерского премьера, запланированном на август.

По данным газеты, главным инициатором идеи бойкота стал уходящий глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По словам трех дипломатов ЕС, Боррель намерен созвать глав МИД на «официальный» совет по иностранным делам одновременно с саммитом Орбана.

Бойкотируя саммит по иностранным делам, министры надеются, как минимум, послать четкий сигнал Венгрии, что далеко не все в ЕС согласны с тем, как Орбан говорит на встречах в Москве и Пекине от имени всего сообщества.

«Если будет официальный совет по иностранным делам, организованный верховным представителем [Боррелем] в тот же день, министры не смогут поехать в Будапешт», — отметили источники Politico.