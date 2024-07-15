Сегодня Турция отмечает День демократии и национального единства, приуроченный к годовщине попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и первая леди Эмине Эрдоган выступили с заявлениями по этому поводу.

Хакан Фидан в своем обращении напомнил о событиях, предшествовавших попытке переворота, и подчеркнул роль народа в его предотвращении. «Попытка этой террористической организации [FETÖ] захватить государство путем переворота, используя свои ответвления в армии 15 июля, была сорвана нашим народом под руководством нашего уважаемого президента», — написал в соцсети X глава турецкой дипломатии.

Министр также отметил продолжающуюся борьбу с организацией FETÖ. «Мы продолжаем решительно предпринимать все шаги, чтобы привлечь к суду членов этой организации за рубежом, которая была разгромлена в нашей стране», — продолжил он.

Первая леди Турции Эмине Эрдоган в своем публикации подчеркнула значимость этого дня для турецкого народа. «Свет утра после темной ночи, — это победа национальной воли, единства и солидарности, — написала она, — Мы будем вечно хранить и прославлять священное наследие, которое они оставили».

Оба высокопоставленных представителя Турции почтили память погибших во время попытки переворота и выразили благодарность ветеранам тех событий.