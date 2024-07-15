Политика НАТО относительно участия в войне России против Украины остается неизменной, в том числе и по вопросу перехвата польскими силами ракет над территорией Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО будет поддерживать Украину, и мы увеличили свою поддержку, в частности за счет различных систем ПВО. Конечно, поставки F-16 также имеют важное значение в этом контексте. Мы предоставим еще больше наземных систем ПВО и боеприпасы к тем, которые уже есть», — сказал Столтенберг.

Однако на вопрос о возможности перехвата польскими силами российских ракет над территорией Украины генсек ответил отрицательно.

«Политика НАТО неизменна — мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем его частью», — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Украина и Польша работают над механизмом, по которому польское ПВО могло бы перехватывать российские ракеты и дроны над украинской территорией.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава проконсультируется с союзниками по НАТО и заручится их согласием, прежде чем предпримет любые действия по перехвату российских ракет.

Ранее появилась информация, что Германия вместе с другими союзниками по НАТО планирует перебросить войска в Восточную Европу в рамках Оперативного плана Германии (OPLAN DEU) в случае нападения России на одну из стран альянса. Об этом сообщила немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на секретный документ бундесвера.

Отмечается, что в случае нападения России на восточный фланг НАТО через территорию Германии в течение 3-6 месяцев необходимо будет перебросить до 800 тыс. военнослужащих и более 200 тыс. единиц техники.