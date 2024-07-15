ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган почтил память жертв попытки переворота
Президент Турции выступил с заявлением в 8-ю годовщину попытки государственного переворота, подчеркнув героизм народа и осудив критиков
Президент Эрдоган почтил память жертв попытки переворота
Фото: АА / Others
15 июля 2024 г.

В восьмую годовщину попытки государственного переворота в Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией в социальной сети X, где почтил память погибших и выразил благодарность участникам сопротивления.

Турецкий лидер подчеркнул героизм турецкого народа, противостоявшего перевороту: «Мы с великой гордостью вспоминаем эпическую борьбу нашего народа, который голыми руками противостоял оружию, изрыгающему смерть».

Президент резко осудил тех, кто преуменьшает значимость событий 15 Июля: «Мы никогда не простим тех, кто называет 15 Июля «игрой», «театром» и, не стыдясь, «постановочной борьбой». Он назвал таких критиков «статистами в кровавой игре» против Турции.

Эрдоган также выразил уверенность в способности турецкого народа противостоять будущим угрозам: «Как этот народ разрушал каждую игру, которая касалась его независимости и пыталась заковать его волю в кандалы, так он будет продолжать разрушать их и впредь».

В заключение президент поблагодарил граждан, вышедших на улицы для противостояния перевороту, и выразил надежду на то, что подобные события больше не повторятся.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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