В восьмую годовщину попытки государственного переворота в Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией в социальной сети X, где почтил память погибших и выразил благодарность участникам сопротивления.

Турецкий лидер подчеркнул героизм турецкого народа, противостоявшего перевороту: «Мы с великой гордостью вспоминаем эпическую борьбу нашего народа, который голыми руками противостоял оружию, изрыгающему смерть».

Президент резко осудил тех, кто преуменьшает значимость событий 15 Июля: «Мы никогда не простим тех, кто называет 15 Июля «игрой», «театром» и, не стыдясь, «постановочной борьбой». Он назвал таких критиков «статистами в кровавой игре» против Турции.

Эрдоган также выразил уверенность в способности турецкого народа противостоять будущим угрозам: «Как этот народ разрушал каждую игру, которая касалась его независимости и пыталась заковать его волю в кандалы, так он будет продолжать разрушать их и впредь».

В заключение президент поблагодарил граждан, вышедших на улицы для противостояния перевороту, и выразил надежду на то, что подобные события больше не повторятся.