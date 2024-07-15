В Сомали в результате теракта погибли 5 человек, 20 ранены

В столице Сомали Могадишо возле одного из ресторанов взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погибли пять человек и 20 получили ранения. В момент взрыва посетители смотрели финал футбольного турнира Евро-2024. Полиция сообщила, что ответственность за взрыв взяла на себя группа повстанцев из «Харакат аш-Шабаб». #Сомали #теракт #Могадишо #повстанцы #погибшие #раненые #авто