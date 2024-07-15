ПОЛИТИКА
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В Сомали в результате теракта погибли 5 человек, 20 ранены
В столице Сомали Могадишо возле одного из ресторанов взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погибли пять человек и 20 получили ранения. В момент взрыва посетители смотрели финал футбольного турнира Евро-2024. Полиция сообщила, что ответственность за взрыв взяла на себя группа повстанцев из «Харакат аш-Шабаб». #Сомали #теракт #Могадишо #повстанцы #погибшие #раненые #авто
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15 июля 2024 г.
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