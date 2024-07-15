За последние восемь месяцев два человека в разное время пытались убить американского миллиардера Илона Маска. Об этом основатель SpaceX и Tesla сообщил на странице в соцсети X. По словам Маска, злоумышленников задержали примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе, при них было оружие.

Сегодня Маск также выразил поддержку Дональду Трампу после покушения на экс-президента США.

«Я полностью поддерживаю Трампа и надеюсь на его скорейшее выздоровление. В последний раз, когда у Америки был столь же крутой кандидат, им был Теодор Рузвельт», — написал Маск.

Миллиардер также потребовал отставки главы Секретной службы США Кимберли Читл после нападения на экс-президента. Ответственность за покушение на Трампа во время его предвыборного митинга, по мнению Маска, несет Секретная служба.

«Секретная служба виновата в своем провале. Точка», — заявил Маск. Это заявление он сделал в ответ на пост, где говорилось, что Секретная служба обвинила местную полицию Пенсильвании в плохом обеспечении безопасности крыши, с которой стреляли в Трампа.

13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший президент прервал речь, схватился за ухо и лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы и экстренно эвакуировали.

Во время стрельбы на митинге погиб один из зрителей, двое получили ранения. Сам Трамп был ранен по касательной в ухо, серьезных травм он не получил. Нападавшего ликвидировали спецслужбы США. Идет расследование.