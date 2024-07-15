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Бразилия обвиняет Израиль в «бесконечной резне»
Правительство Лулы да Силвы призывает мировых лидеров не молчать о «бесконечной резне» в палестинском эксклаве
Бразилия обвиняет Израиль в «бесконечной резне»
Инасиу Лула да Силва / Фото: Reuters / Others
15 июля 2024 г.

Правительство Бразилии во главе с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой выступило с осуждением последних израильских ударов по сектору Газа.

«Последние бомбардировки в секторе Газа, унесшие жизни сотен невинных людей, неприемлемы», — говорится в официальном заявлении администрации президента.

По данным Министерства здравоохранения Газы, в результате субботнего удара по «безопасной зоне» Аль-Маваси погибли не менее 92 человек и 300 получили ранения. Еще 20 человек погибли при ударе по мечети в лагере беженцев Аль-Шати, а 15 — в школе, где укрывались перемещенные лица.

«Ужасно, что они продолжают коллективно наказывать палестинский народ», — подчеркнуло бразильское правительство. Лула да Силва призвал мировых лидеров не «оставаться безмолвными перед лицом этой бесконечной резни».

Напряженность между Бразилией и Израилем усилилась после того, как Бразилия отозвала своего посла в мае, а Израиль объявил Лулу да Силву персоной нон грата.

Согласно данным Министерства здравоохранения Газы, с начала конфликта погибло не менее 38 584 палестинцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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