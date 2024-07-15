Узбекистан и Казахстан планируют перейти на режим полной свободной торговли, чтобы в ближайшие годы увеличить товарооборот до 10 млрд долларов. Этот вопрос обсуждался на 21-м заседании межправительственной совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству под председательством премьеров Узбекистана и Казахстана.

С учетом геополитической и быстро меняющейся ситуации в мире было подчеркнуто, что дальнейшее укрепление взаимного сотрудничества становится особенно важным.

«Исходя из этого, при эффективном использовании имеющихся резервов необходимо в ближайшие годы увеличить объем взаимной торговли до 10 млрд долларов. Для этого необходимо усилить системную работу по замещению импорта из третьих стран и перейти на полный режим свободной торговли», — говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.

На встрече также обсуждались вопросы промышленного сотрудничества, транспорта и транзита, укрепления межрегиональных связей, развития сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве, науке и образовании, культуре и других сферах.

«Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. Мы заинтересованы в наращивании торговли в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности, а также повышении уровня промышленной кооперации», — ранее заявил премьер Казахстана Олжас Бектенов.