В Армении 15 июля в Военной академии имени Вазгена Саргсяна было объявлено о начале совместных армяно-американских учений Eagle Partner 2024.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении, на торжественной церемонии открытия присутствовали министр обороны Армении Сурен Папикян, чрезвычайный и полномочный посол США в Ереване Кристина Куинн и другие официальные лица. Прозвучали государственные гимны Армении и США, а также гимн учений «Eagle Partner». Министр обороны Сурен Папикян и посол США Кристина Куинн выступили с приветственными словами к военнослужащим.

Сурен Папикян отметил важность сотрудничества с Национальной гвардией Канзаса, которая уже более двух десятилетий является партнером Армении, а также с военнослужащими миротворческой бригады ВС РА, сухопутных войск США в Европе и Африке и представителями посольства США. Он подчеркнул, что учения направлены на улучшение взаимодействия подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях.

Совместные армяно-американские военные учения «Eagle Partner 2024» будут проходить с 15 по 24 июля. В них участвуют военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса. Учения включают действия по стабилизации между конфликтующими сторонами в рамках выполнения миротворческих задач.

Цель учений – улучшение взаимодействия подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение боеготовности армянского подразделения.

Подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, регулярно участвуют в подобных совместных учениях и тренировках в странах-партнерах.