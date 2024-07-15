Испанские болельщики празднуют победу сборной на Евро-2024

Испанские болельщики празднуют победу сборной на Евро-2024 Description: Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы по футболу 2024 года. Испанцы праздновали успех соотечественников всю ночь и продолжили утром. Обыграв в финале ЕВРО-2024 сборную Англии со счетом 2:1 Испания в четвертый раз в истории стала чемпионом Европы по футболу. #Испания #Евро2024 #футбол #ЧемпионатЕвропы #ЕВРО #победа #ИспанияЧемпион