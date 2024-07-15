Победа реформаторского кандидата Масуда Пезешкиана на президентских выборах в Иране вызвала предположения о возможном новом подходе Тегерана к внешней политике и снижении напряженности с Вашингтоном. В этом отношении многое будет зависеть от выбора Пезешкиана на должность министра иностранных дел.

Назначение министров иностранных дел, разведки, культуры, внутренних дел и обороны в Иране происходит с предварительного одобрения Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Министерство иностранных дел считается одним из важнейших государственных органов, особенно учитывая, что Пезешкиан обещал большую открытость к миру.

Как сообщили три источника из правящей элиты изданию The Middle East Eye, в настоящее время рассматриваются четыре кандидата на должность министра иностранных дел. Среди них нет Мохаммада Джавада Зарифа, который был видной фигурой в предвыборной кампании Пезешкиана. Зариф не пользуется симпатией у высокопоставленных членов правящей элиты и консервативного парламента.

Среди кандидатов на должность министра иностранных дел:

Али Акбар Салехи — бывший министр иностранных дел при Махмуде Ахмадинежаде; пользуется доверием всех политических фракций и верховного лидера.

Маджид Тахт-Раванчи — бывший посол Ирана в ООН и Швейцарии, ядерный переговорщик с хорошей репутацией и поддержкой парламента.

Аббас Аракчи — заместитель министра иностранных дел, имеющий положительную репутацию на Западе, но вызывающий критику среди консерваторов.

Мехди Санайи — бывший посол Ирана в России, специалист по России и Кавказу, участвовавший в президентской кампании Пезешкиана как советник по внешней политике.

Ожидается, что Пезешкиан объявит о составе своего правительства в конце месяца.