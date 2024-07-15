ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Последний патрульный корабль РФ покинул Крым
Главнокомандующий ВМС Украины заявил, что последний российский патрульный корабль покинул Крымский полуостров
Последний патрульный корабль РФ покинул Крым
Фото: Wiki Commons / Others
15 июля 2024 г.

В понедельник Военно-морские силы Украины заявили, что последний патрульный корабль ВМС РФ покинул акваторию Крыма, «скорее всего» передислоцировавшись в другое место после комплекса военных операций ВСУ на аннексированном Россией полуострове.

Хотя в распоряжении Украины нет крупных военных кораблей, ВСУ наносят значительный ущерб российскому Черноморскому флоту с помощью ракет и морских беспилотников.

Главком ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил агентству Reuters в начале июля, что Россия была вынуждена передислоцировать почти все свои боеспособные военные корабли из аннексированного Крыма.

«Последний патрульный корабль Черноморского флота Российской Федерации только что покинул наш Крым. Запомните этот день», — написал в Facebook официальный представитель ВМСУ Дмитрий Плетенчук.

Российские власти обычно не комментируют заявления Украины о ситуации в Черном море.

ВСУ уничтожили или повредили 27 российских военных кораблей, добавил Неижпапа. В мае украинские власти заявили, что уничтожили последний российский военный корабль, вооруженный крылатыми ракетами, который находился на полуострове.

Неудачи РФ в Черном море при этом происходят на фоне отступления украинских сухопутных войск по всему фронту.

В прошлом месяце президент Владимир Путин сообщил командованию ВМФ, что российский флот за последние годы пополнился и что в настоящее время проводится масштабная модернизация, в том числе шаги по «повышению боевой устойчивости флота» и его укреплению.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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