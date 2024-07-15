В разных концах мира почтили память мучеников 15 Июля

Сотни людей в разных странах почтили память мучеников 15 июля 2016 года. Посольства и консульства Турции, а также сообщества турок за границей провели мероприятия, приуроченные к 8-ой годовщине попытки государственного переворота. После трагических событий 2016 года 15 июля в Турции отмечают День демократии и национального единства. #Турция #Казахстан #Кыргызстан #Азербайджан #Ирак #Бельгия #Швеция #Чехия #Япония #США #15июля #мученики15июля #деньдемократиинациональногоединства