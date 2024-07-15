Министры иностранных дел Евросоюза намерены отказать Венгрии в организации собственного дипломатического саммита в августе и не приезжать в Будапешт на мероприятие премьер-министра Виктора Орбана.

Венгрия, которая по ротации председательствует в Совете ЕС, планирует провести саммит по иностранным делам в Будапеште 28-29 августа, чтобы сделать вклад в формирование внешнеполитической повестки блока.

Однако после того как Орбан воспрепятствовал оказанию помощи Украине, а его визиты к Владимиру Путину и Си Цзиньпину не были согласованы с 26 другими национальными лидерами ЕС, многие главы европейских МИД ищут способ избежать участия в мероприятии Орбана.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель созовет министров на «официальный» совет по иностранным делам одновременно с саммитом Орбана, сообщили изданию Politico три дипломата ЕС, непосредственно знакомые с планом и попросившие об анонимности в связи с деликатным характером этого шага.

Это произошло после того, как посланник Венгрии в ЕС Балинт Одор подвергся резкой критике со стороны своих коллег на заседании в начале июля. При этом единственным воздержавшимся был представитель Словакии.

«Если в тот же день состоится официальный совет по иностранным делам, организованный высоким представителем [Боррелем], министры не смогут поехать в Будапешт», - сказал один из дипломатов.

Другой добавил, что бойкот встречи в Будапеште призван «послать четкий сигнал, что Венгрия не говорит от имени ЕС».

Еще до войны между Россией и Украиной напряженность в отношениях между ЕС и Венгрией росла в течение многих лет. При Орбане страна неоднократно нарушала нормальное функционирование ЕС, блокируя принятие законов или финансирование, чтобы добиться уступок в других областях.

Министры стран ЕС уже демонстрировали свое холодное отношение к Будапешту.

На первую встречу в рамках председательства Венгрии, организованную для обсуждения промышленной политики, явились только семь министров других стран. Кроме того, не присутствовал ни один еврокомиссар.

План по организации дипломатического «контрмероприятия» уже неофициально обсуждался с несколькими странами ЕС, включая Францию и Германию. Ожидается, что в среду команда Борреля представит план 27 постоянным представителям Евросоюза.