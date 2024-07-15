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Дональд Трамп празднует победу
Суд в США прекращает дело о секретных документах против экс-президента Дональда Трампа
Дональд Трамп празднует победу
Фото: Reuters / Others
15 июля 2024 г.

Уголовное дело, по которому Дональд Трамп обвинялся в незаконном хранении секретных документов после ухода с поста президента, было прекращено.

Окружной судья США Эйлин Кэннон, назначенная Трампом, постановила, что специальный советник Джек Смит, возглавляющий обвинение, был назначен на свою должность незаконно и не имел полномочий на возбуждение дела.

Обвинения были сняты также с двух соответчиков Трампа.

Бывшему президенту было предъявлено 40 обвинений, связанных с его обращением с документами с грифом «секретно» после ухода с поста и якобы препятствованием расследованию Министерства юстиции.

Прекращение дела завершило ошеломляющие для бывшего президента выходные, когда на него было совершено покушение во время митинга в штате Пенсильвания. Пуля задела ухо Трампа во время его выступления перед сторонниками.

Стрелок, которого ФБР идентифицировало как 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, был убит сотрудниками Секретной службы.

Трамп намерен официально выдвинуть свою кандидатуру на пост президента от Республиканской партии на съезде партии в Милуоки, который начнется в понедельник.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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