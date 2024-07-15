ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
«Волчий знак» не дает покоя немцам
В школах Бремена был запрещен жест «тихой лисы» из-за его схожести с жестом, показанным Мерихом Демиралом во время матча Турция-Австрия
«Волчий знак» не дает покоя немцам
Фото: Wiki Commons / Others
15 июля 2024 г.

В немецком городе Бремен запретили жест «тихая лиса», используемый в школах для призыва к тишине в классах — из-за опасений, что он похож на турецкий «волчий салют».

Власти города заявили, что уже давно рассматривали возможность запрета жеста «молчаливой лисы» из-за сходства с турецким жестом, который больше всего похож на турецкий жест «серого волка».

Представитель управления образования Бремена Патриция Брандт отметила, что «молчаливая лиса» «педагогически» устарела и должна быть заменена. Она добавила, что несмотря на запрет, его периодическое использование в школах «не исключено».

Споры вокруг жеста «серых волков» разгорелись после того, как его использовал футболист сборной Турции Мерих Демирал, празднуя забитый мяч в игре чемпионата Европы против Австрии.

За использование этого жеста Демирал был дисквалифицирован на два матча, что вызвало широкую критику УЕФА. Сотни болельщиков на последующих матчах демонстрировали знак волка в знак солидарности с защитником.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что запрет на использование жеста и репрессивные меры УЕФА против Демирала «несправедливы и предвзяты».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us