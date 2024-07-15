В немецком городе Бремен запретили жест «тихая лиса», используемый в школах для призыва к тишине в классах — из-за опасений, что он похож на турецкий «волчий салют».

Власти города заявили, что уже давно рассматривали возможность запрета жеста «молчаливой лисы» из-за сходства с турецким жестом, который больше всего похож на турецкий жест «серого волка».

Представитель управления образования Бремена Патриция Брандт отметила, что «молчаливая лиса» «педагогически» устарела и должна быть заменена. Она добавила, что несмотря на запрет, его периодическое использование в школах «не исключено».

Споры вокруг жеста «серых волков» разгорелись после того, как его использовал футболист сборной Турции Мерих Демирал, празднуя забитый мяч в игре чемпионата Европы против Австрии.

За использование этого жеста Демирал был дисквалифицирован на два матча, что вызвало широкую критику УЕФА. Сотни болельщиков на последующих матчах демонстрировали знак волка в знак солидарности с защитником.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что запрет на использование жеста и репрессивные меры УЕФА против Демирала «несправедливы и предвзяты».