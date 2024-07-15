Президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала полной отмены закона «О прозрачности иностранного влияния». Подобный иск — беспрецедентен для современной Грузии. Пока иск будет на рассмотрении действие закона может быть приостановлено.

Весной этого года Грузию проходили многотысячные протестные акции против тогда еще законопроекта, окончательно ставшего законом в середине мая.

Тогда президент Зурабишвили наложила на него вето, но парламентское большинство смогло его преодолеть.

Впервые правящая партия «Грузинская мечта» внесла этот законопроект на рассмотрение парламента в прошлом году. Тогда после массовых протестов законодательная инициатива была отозвана. Однако в апреле 2024 года законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был вновь внесен в парламент.

Критики называют закон родственным аналогичному российскому закону об «иностранных агентах».

В течение нескольких недель в стране не утихали масштабные демонстрации против законопроекта. Президент Саломе Зурабишвили тогда встала на сторону протестующих.