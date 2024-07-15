Президент Владимир Зеленский заявил в понедельник, что Россия должна быть представлена на втором саммите по мирному урегулированию войны в Украине.

Десятки мировых лидеров высказались в поддержку справедливого мира в Украине после саммита высокого уровня, созванного Зеленским в прошлом месяце в Швейцарии и на который Россия не была приглашена.

«Я считаю, что российские представители должны быть на втором саммите», - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве, где он рассказал о подготовке к следующему саммиту.

Владимир Зеленский заявил также, что намерен подготовить все элементы мирного плана к ноябрю.

«Я поставил перед собой цель, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план», - заявил Зеленский.

Зеленский объявил также об отдельных встречах по ключевым вопросам, включая энергетическую безопасность, которые пройдут в Катаре, и по продовольственной безопасности - в Турции - в преддверии второго саммита.

Лидеры и высокопоставленные чиновники из более чем 90 государств собрались 15 июня на швейцарском горном курорте на двухдневный саммит, посвященный урегулированию крупнейшего европейского конфликта со времен Второй мировой войны.

В Кремле заявили тогда, что любые дискуссии о прекращении конфликта, в которых не участвует Россия, «абсурдны».

На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел России заявил, что Москва не будет присутствовать на повторном саммите. При этом в Кремле не были столь категоричны и заявили, что в отношении идеи второго саммита не видят «никакой конкретики».