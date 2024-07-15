Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан представил свой план мирного урегулирования между Россией и Украиной. Он направил европейским лидерам соответствующее письмо - об этом в понедельник сообщил официальный представитель венгерского правительства.

Представитель Орбана и его однофамилец Балаж Орбан заявил в интервью проправительственной газете Magyar Nemzet, что план Венгрии «основан на реалистичной оценке ситуации, реалистичных целях и реалистичном графике».

Он добавил, что венгерская инициатива предполагает посредничество Турции, ЕС, США и Китая.

«Эти страны имеют первостепенное значение, если речь идет о реальном миротворчестве. Мы ездили повсюду, чтобы составить карту и определить, каковы шансы на мир», — пояснил он.

Балаж Орбан подчеркнул также, что Венгрия воспользуется текущим статусом председателя в Евросовете для подготовки благотворной почвы для мирного процесса.

«Венгрия является способным посредником, как показали последние две недели. Теперь наша задача - разработать новый подход и попытаться убедить государства - члены Европейского Союза согласиться на план Виктора Орбана», — заключил чиновник.

Вскоре после того, как Венгрия стала ротационным председателем Совета ЕС, Виктор Орбан отправился в так называемую «миссию мира» в Киев, Москву и Пекин, завершив турне встречей с предполагаемым кандидатом на пост президента США от республиканцев Дональдом Трампом. Визит Орбана в Москву и, в частности, его встреча с президентом России Владимиром Путиным вызвали возмущение во всем ЕС, причем Брюссель подчеркнул, что эта инициатива никоим образом не представляет интересы блока.