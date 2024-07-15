В понедельник Евросоюз объявил о введении санкций против пяти израильских физических и трех юридических лиц. Они были названы ответственными за «серьезные и систематические нарушения прав человека» в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

В список попала группа «Цав 9», которая, согласно ЕС, регулярно блокировала грузовики с гуманитарной помощью, доставляющие продовольствие, воду и топливо в сектор Газа.

Также в список попали основатель и лидер организации «Лехава» Бен-Цион Гопштейн, а также Изашар Манне, которого ЕС назвал основателем незаконного блокпоста на оккупированном Израилем Западном берегу.

Эти люди ранее попали под санкции США, как и организация «Цав 9», которая, согласно Вашингтону, на прошлой неделе выступила против ассимиляции евреев с неевреями и ведет агитацию против арабов, мотивируя это защитой религии и национальной безопасности.

Попавшие под санкции лица и организации пока не прокомментировали произошедшее.

Санкции Европейского союза, введенные в соответствии с режимом глобальных санкций ЕС в области прав человека, включают замораживание активов и запрет на поездки в страны блока.

С учетом опубликованного в понедельник списка под санкции попали 113 физических лиц и 31 организация из нескольких стран.