ПОЛИТИКА
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Президент Эрдоган почтил память жертв попытки переворота и помолился за мучеников
Мы с великой гордостью вспоминаем эпическую борьбу нашего народа, который голыми руками противостоял оружию, изрыгающему смерть, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время речи по случаю восьмой годовщины попытки государственного переворота. Президент помолился о мучениках 15 Июля и поблагодарил всех граждан, кто противостоял в 2016 году путчистам. #Турция #Эрдоган #Стамбул #15июля #мученики15июля #деньдемократиинациональногоединства
Президент Эрдоган почтил память жертв попытки переворота и помолился за мучеников / Others
15 июля 2024 г.
Истории
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