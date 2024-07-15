Бывший президент Дональд Трамп выбрал сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса в качестве своего кандидата в вице-президенты. Менее десяти лет назад он был известен как резкий критик Трампа.

Тем не менее за последние несколько лет 39-летний Вэнс стал лояльным сторонником Трампа и одним из самых ярых его защитников в Сенате.

Трамп объявил о своем выборе в социальных сетях в понедельник днем, после того как он был официально выдвинут съездом Республиканской партии как кандидат в президенты. Трамп набрал достаточное количество голосов — решающее преимущество было достигнуто благодаря делегатам из Флориды, сообщает CNN.

«После долгих раздумий и размышлений, а также учитывая огромные таланты многих других людей, я решил, что человек, который лучше всего подходит для того, чтобы занять пост вице-президента Соединенных Штатов, — это сенатор Джей Ди Вэнс из великого штата Огайо», — написал Трамп на своей странице на платформе Truth Social.

Выбрав Вэнса, Трамп проигнорировал призывы некоторых членов партии выбрать кандидата, который добавил бы расовое разнообразие в бюллетень или использовал бы более мягкую риторику, чтобы привлечь внимание скептически настроенных к Трампу умеренных избирателей.

Вместо этого выбор пал на человека, который вызывает восхищение у «ядерного» электората Трампа.

Вэнс родом из так называемого «Ржавого пояса», который включает в себя часть важнейших штатов — Пенсильванию, Мичиган и Висконсин. Он также ветеран морской пехоты и в случае победы Трампа будет вторым самым молодым вице-президентом в истории — вместе с Ричардом Никсоном.

Вэнс «будет уделять большое внимание людям, за которых он так блестяще боролся, — американским рабочим и фермерам в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и далеко за их пределами», — написал Трамп.

Однако некогда резкая критика Трампа со стороны Вэнса, от которой он решительно отказался, почти наверняка будет использована против него демократами.

Вэнс во время президентской гонки 2016 года выступал против Трампа. Он сравнивал интерес избирателей к Трампу с героиновой зависимостью, рассуждал о том, называл Трампа «американским Гитлером» и «идиотом», а себя — «парнем, который никогда не был Трампом».

В последние месяцы Вэнс пытался смягчить свою позицию в отношении абортов — одного из главных уязвимых мест республиканцев на этих выборах. В прошлом году он назвал аборты «убийством», а во время своей предвыборной гонки в 2022 году заявил, что будет голосовать за «общенациональный 15-недельный срок беременности».