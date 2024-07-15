Украина готова работать с тем, кто победит на президентских выборах в США, включая Дональда Трампа, заявил в понедельник украинский лидер Владимир Зеленский.

Бывший президент и вероятный кандидат от республиканцев, переживший покушение на убийство в выходные, пообещал в случае переизбрания сократить помощь Украине и закончить войну «в один день».

«Если Дональд Трамп станет президентом, то мы будем работать с ним. Я этого не боюсь», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Быстрое завершение войны, скорее всего, потребует от Украины уступить территорию, захваченную Россией в ходе двухлетнего военного нападения на Украину.

Зеленский признал, что в то время как большая часть Демократической партии поддерживает Украину, среди республиканцев есть разные позиции, некоторые из которых «более радикальные».

Однако Зеленский сказал, что, по его мнению, «большинство в Республиканской партии также поддерживает Украину и народ Украины».

Он также намекнул, что некоторые из западных союзников могут снять ограничения на дальность использования своего оружия, поставленного в Украину.

«Мы начали получать некоторые позитивные сигналы по использованию дальнобойных вещей: некоторые», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

«Есть точка, из которой вылетает ракета или соответствующая бомба, и мы понимаем, откуда она летит, и несправедливо, что мы не можем отреагировать на то, откуда она прилетела», — добавил украинский президент.

Многие союзники Украины — во главе с США — вводят ограничения на цели, которые она может поражать на территории России. По мнению Киева, это делает невозможным нанесение ударов по авиабазам и важнейшим объектам российской инфраструктуры, используемых для бомбардировок украинских городов.

«Мы понимали, что есть сопротивление и негативная реакция на то, что мы используем даже свое оружие для ударов по России, но мы считали это несправедливым и должны были бороться за свое. Сейчас об этом уже не говорят», — заключил Зеленский.