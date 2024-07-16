Поступают сообщения о передаче истребителей F-16 Украине. Когда они начнут работать? Какие нужны дополнительные условия для того, чтобы эти F-16 уже вступили в дело?

Вряд ли мы узнаем точные сроки, день, час, когда F-16 начнут работать в Украине. Это не только боевая работа с аэродромов Украины. Возможно, что украинские F-16 первое время будут совершать боевые вылеты с территории Польши или Румынии. Ну, мы видим, что есть заключительные подготовительные работы, в том числе инфраструктура, а также обеспечение необходимым техническим оборудованием.

Также дело в том, что нет полноты информации. Скорее всего будут еще дополнительные дальнобойные ракеты класса воздух-земля. В каком количестве? Об этом говорить сложно, но можно с уверенностью сказать одно, что как минимум 6-12 истребителей F-16 в течение месяца-полтора будут готовы к выполнению ограниченных боевых задач.

По усилению противовоздушной обороны Украины. Это будут дополнительные воздушные компоненты. F-16 обладают контейнером «снайпер», который снабжен тепловизором, хорошо обнаруживающим разведывательные дроны, ударные дроны-камикадзе типа «Шахед».

Определить, когда и в каком количестве F-16 смогут участвовать в наземных атаках, пока сложно из-за нехватки информации.

Какой модификации F-16 будут поступать? Есть одноместные или двухместные? Например, Viper — одна из последних модификаций.

Двухместные F-16 в боевом варианте, например, был блок 60, который производился для Саудовской Аравии. Там второй пилот выполняет определенные функции. Но основное назначение двухместного F-16 — это обеспечивать обучение полетного состава.

Основная боевая единица, предназначенная для выполнения боевых задач, это одноместный F-16. Что касается модификаций этого истребителя, то в основном самолеты, которые передавались для Украины, были уровня блок 30АМ. Они были модернизированы до уровня блок 50, и плюс почти 6 месяцев на них производится определенная работа. Программное обеспечение меняется, по некоторым данным, ставится лучший радар для того, чтобы они могли применять более современные ракеты и чтобы увеличить их боевую эффективность.

Скорее всего, как минимум блок 50, блок 52 F-16 смогут вести боевые действия. Возможно, что некоторые работы проведены для применения крылатых ракет дальнего действия. Скорее всего, некоторые F-16 в Европе не были предназначены для применения противокорабельных ракет «Гарпун».

То есть их модернизировали для того, чтобы они могли применять всю номенклатуру. Возможно, что поставили радар, и эти F-16 будут укомплектовываться более современными ракетами AIM-120 в конфигурации D. Дальность действия ракеты класса воздух-воздух доходит до 180 км.

Сколько самолетов нужно для получения преимущества в воздухе? Будут они применяться как истребители или как бомбардировщики?

В первое время их будут использовать для обороны как истребители в областях Украины.

С ростом их количества и c боевым опытом, возможностью получать информацию о других системах, то есть это все надо обкатать и испытать. Они могут привлекаться и по наземным целям, что означает, что они должны подлетать близко к линии фронта и вступать в воздушные бои с самолетами противника.

Количество озвучил президент Украины Зеленский, 120 единиц. Я думаю, что это сбалансированное количество. Это позволит Украине очень серьезно усилить противовоздушную оборону и наносить удары по наземным целям высокоточным оружием.

Я согласен с заявлением президента Украины, что минимальная потребность — это 120 единиц. Когда они будут в Украине, скорее всего это уже будет в 2025 году, потому что, возможно, самолеты и будут, но в Украине пока не хватает обученных пилотов для 20-30 самолетов.

То есть это недальновидность со стороны стран Запада и реальность такова, что недостаточно пилотов?

В целом, как огневой мощи, так и наступательному потенциалу украинской армии все время мешает политика полумер Байдена. Страны Европы хотели еще раньше передать F-16, хотели начать обучение украинских пилотов, но это более 9 месяцев блокировали США. Именно из-за политики полушагов Байдена эта война растягивается во времени и украинская армия не может выйти на необходимый уровень боевой эффективности. Как мы знаем, на востоке Украины российская армия ведет наступательные действия и имеет тактический успех.