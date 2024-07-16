По словам депутата Госдумы РФ и главы комитета по вопросам семьи Нины Останиной, так называемая «спецоперация» негативно влияет на рождаемость и качество жизни семей с детьми в России. Она также отметила, что показатели рождаемости за первое полугодие 2024 года хуже, чем в 2023 году.

На круглом столе «Государственная поддержка семей с детьми в Российской Федерации: влияние на демографическую ситуацию» в Госдуме Останина заявила, что демографический кризис в России вызван не только внутренними, но и глобальными проблемами.

«Мы не можем сегодня умалчивать о том, что спецоперация внесла свою недобрую лепту в то положение дел, которое сейчас складывается у нас и с рождаемостью, и с качеством жизни семей с детьми. Поэтому хотелось бы услышать от специалистов предложения в этой части», — заявила Останина.

Она также отметила, что мобилизация и участие добровольцев в военных действиях негативно сказываются на рождаемости, так как эти мужчины могли бы стать отцами.

«300 000 мобилизованных, еще столько же добровольцев — это те самые ребята, которые сегодня представляют очень серьезный ресурс с точки зрения деторождения», — добавила она.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на круглом столе представила данные о том, что за первые пять месяцев 2024 года убыль населения России составила 282 000 человек, что на 45 000 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число родившихся детей сократилось на 2,1% и составило 501 000, коэффициент рождаемости остался на уровне 1,4. Количество разводов превысило количество браков на 3,5%.

Ранее Нина Останина призвала российские власти принять меры для защиты граждан от бывших заключенных, которые возвращаются с войны в Украине после помилования. Останина отметила, что многие из них вновь совершают преступления.