ПОЛИТИКА
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Трамп впервые после попытки покушения вышел на публику
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп впервые после попытки покушения появился на публике. Он вышел с перевязанным ухом на сцену к делегатам съезда Республиканской партии в Милуоки. Правое ухо политика было задето пулей во время стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании в субботу, 13 июля; в результате которой один из его сторонников погиб, а двое других ранены. #trtнарусском #трамп #покушение #стрельба #новости #политика #америка #митинг #новостиСША #трамп2024 #трт #новостимира
Трамп впервые после попытки покушения вышел на публику / Others
16 июля 2024 г.
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