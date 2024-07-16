Трамп впервые после попытки покушения вышел на публику

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп впервые после попытки покушения появился на публике. Он вышел с перевязанным ухом на сцену к делегатам съезда Республиканской партии в Милуоки. Правое ухо политика было задето пулей во время стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании в субботу, 13 июля; в результате которой один из его сторонников погиб, а двое других ранены. #trtнарусском #трамп #покушение #стрельба #новости #политика #америка #митинг #новостиСША #трамп2024 #трт #новостимира