Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода и группа китайских специалистов во главе с президентом Пекинского научно-технического и исследовательского института Чэнь Хэ обсудили строительство железной дороги «Спитамен – Истаравшан» и «Спитамен – Истиклол» общей протяженностью 171 км.

Строительство железной дороги по этим маршрутам имеет важное значение для экономики Таджикистана. Транспорт и связь считаются приоритетными направлениями в отношениях между Таджикистаном и Китаем, и уже реализован ряд важных проектов в этой сфере.

Стороны договорились, что сначала специалисты, инженеры и проектировщики проведут исследования, а затем будет принято решение о строительстве железной дороги.

Кроме того, китайская корпорация China Datang планирует построить солнечную электростанцию мощностью 500 МВт в Согдийской области Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Этот вопрос был обсужден на встрече Раджаббоя Ахмадзода с генеральным директором корпорации China Datang в Центральной Азии Ваном Хао. China Datang, созданная в 2002 году, является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в Китае и производителем солнечных батарей.

Согдийская область сильно зависит от электроэнергетических мощностей центральной и южной части республики. Единственной действующей электростанцией региона является Кайраккумская ГЭС с проектной мощностью 126 МВт.

Министерство энергетики Таджикистана заявило, что наряду с гидроэнергетикой уделяет большое внимание освоению возобновляемых источников энергии, в том числе солнечной энергии. В Таджикистане более 200 дней в году высокая интенсивность солнечного сияния, что делает солнечную энергию перспективным источником.

Ранее сообщалось о намерениях строительства солнечной электростанции ближе к угольному месторождению Шуроб.