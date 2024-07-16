Президент Джо Байден в интервью Complex Networks’ Speedy Morman (CNSM) заявил, что считает себя сионистом, который сделал «больше для палестинской общины, чем кто-либо». Впервые за последние три недели Байден коснулся войны в Газе — большая часть его недавних интервью была посвящена провальным дебатам и его способности управлять страной после его неуверенного выступления.

На прямой вопрос интервьюера, считает ли он себя сионистом, Байден ответил: «Да».

Президент США и до этого говорил о своих сионистских убеждениях, особенно в первые дни после начала израильского вторжения в Газу.

Некоторые демократы, включая сенатора Рашиду Тлаиб, призывали президента проявить больше сострадания к тяжелому положению палестинцев перед лицом многомесячных бомбардировок Израиля. Поэтому Байден сделал оговорку, отметив, что одновременно с поддержкой Тель-Авива он наращивает помощь палестинцам.

«Вам не обязательно быть евреем, чтобы быть сионистом, а сионист — это тот, кто считает, что Израиль — это безопасное убежище для евреев из-за истории того, как их преследовали», — отметил Байден.

«Теперь вы сможете многое из этого сделать, потому что разные люди не знают, кто такой сионист», — добавил политик.

В интервью президент также рекламировал свои усилия по доставке помощи в осажденный эксклав. «Я тот, кто открыл все активы. Я заставил египтян открыть границу, чтобы пропустить товары, медикаменты и продовольствие», — отметил политик.

При этом США при Байдене в разы нарастили военную помощь Израилю. В апреле глава Белого дома подписал законопроект о выделении Тель-Авиву $14 млрд, а в середине июля снял все ограничения на поставки тяжелых бомб Израилю. А широко распиаренный проект Байдена — морской пирс, построенный для доставки помощи в Газу, в итоге демонтировали. Пирс стоимостью $300 млн не проработал и двух недель.

До покушения на жизнь Трампа основное внимание в гонке 2024 года было сосредоточено на том, сможет ли Байден пережить серьезные вопросы со стороны своей партии о своей ментальной пригодности. На повторный вопрос, намерен ли он остаться в бюллетене, Байден ответил: «Если меня не собьет поезд, то да».

В беседе журналистом Спиди Морманом президент отметил, что он «на 1000%» намерен остаться в гонке 2024 года, несмотря на призывы ряда демократов и спонсоров к нему выйти из борьбы.