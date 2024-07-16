Великобритания планирует обратиться к нескольким странам-членам Европейского союза, чтобы принять меры против так называемого «теневого флота» России. Об этом 15 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что уже 18 июля «неустановленное количество» европейских правительств утвердит британский план о введении санкций против «‎теневого флота»‎ и компаний-подрядчиков. Заседание намерен возглавить новый премьер-министр Британии Кейром Стармер.

В «теневой флот» России входят устаревшие и в основном незастрахованные нефтяные танкеры, которые Москва использует для перевозки нефти по цене выше $60 за баррель. Это выше «‎нефтяного потолка»‎, установленного странами «Большой семерки» (G7) в декабре 2022 года.

«Теневой флот» представляет угрозу для наших стран и других стран, которые зависят от мировых морей и океанов», — говорится в черновике европейского законопроекта, пишет Bloomberg.

«Многие суда этого «теневого флота» не застрахованы и находятся в плохом состоянии. Многие из них занимаются деятельностью, которая нарушает основные стандарты и правила безопасности и охраны окружающей среды», — следует из документа.

Участники встречи 18 июля намерены договориться об обмене информацией обо всех перемещениях российского флота, «чтобы координировать реагирование на риски, исходящие от его судов-посредников, и работать с частным сектором и другими морскими заинтересованными сторонами для устранения угрозы».

Британия предлагает сформировать спецгруппу из профильных специалистов из разных стран, чтобы срочно «принять конкретные меры» против попыток России зарабатывать средства от продажи нефти.

«Мы призываем судовладельцев и операторов, морскую страховую отрасль, судовых брокеров и другие соответствующие морские заинтересованные стороны выполнять свои соответствующие обязательства и поддерживать предотвращение, обнаружение и сообщение о деятельности «теневого флота», — подчеркивается в британском проекте.

В Европе основные гавани, принимающие «‎теневой флот»‎ России, расположены в Греции и Испании. Пока неизвестно, как отреагируют на британское предложение в этих странах.