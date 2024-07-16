В конце июля Китай примет высокопоставленных представителей ХАМАС и ФАТХ, чтобы помочь соперничающим фракциям преодолеть разногласия и выработать единую позицию на переговорах с Израилем.

Делегацию ХАМАС возглавит Исмаил Хания, политический лидер движения. ФАТХ отправит в столицу Китая трех официальных лиц, в том числе Махмуда аль-Алула, заместителя председателя партии.

Министр иностранных дел Китая Ван И намерен встретиться с палестинскими движениями 21 июля, а затем 23 июля. Две группы также встретятся самостоятельно в промежутке.

Обе палестинские фракции долгое время боролись за власть в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу. ХАМАС контролировал приморский эксклав, в то время как ФАТХ управляет Западным берегом. Воссоединение соперничающих палестинских сил может сделать более осуществимым послевоенное управление сектором Газа.

На фоне относительного прогресса на переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС обсуждение будущего устройства сектора приобретает все большее значение. Многие эксперты считают, что готовность ХАМАС и ФАТХ работать вместе имеет решающее значение для восстановления сектора Газа после окончания израильского вторжения.

Предыдущие попытки выступить посредником между двумя группами, включая встречи в Москве в конце февраля и в Пекине в апреле, не дали ощутимых результатов. Однако сообщение о встрече на следующей неделе стало сигналом о том, что Китай не отказывается от своих давних попыток представить себя в качестве миротворца.

«Мы всегда настроены оптимистично, но мы говорим это с осторожностью», — заявили в ФАТХ перед встречей.

Разногласия двух фракций еще отчетливее проявились в минувшие выходные после того, как Израиль нанес авиаудар по южной части сектора Газа, в результате чего погибли более 90 человек.

Канцелярия Махмуда Аббаса, президента Палестины, в которой доминирует ФАТХ, заявила, что Израиль и США несут полную ответственность за «ужасную бойню». Однако в канцелярии предположили, что ХАМАС предоставил Израилю предлог для нападения на палестинских гражданских лиц, смешавшись с ними. В ответ ХАМАС обвинив канцелярию Аббаса в «освобождении» Израиля от ответственности за его действия.