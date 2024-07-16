Новый опрос показал, что более 40% украинцев поддерживают начало официальных мирных переговоров с Россией. Опрос, проведенный украинским аналитическим центром «Центр Разумкова» и местной газетой «Зеркало недели», показал, что из 2027 респондентов 44% хотели бы начать переговоры о прекращении войны. Еще 35% заявили, что пока не время вести переговоры, а 21% затруднились с ответом.

В международном сообществе и внутри страны растет обеспокоенность по поводу способности Украины одержать полную победу на поле боя. Результаты опроса отражают ослабление оптимизма украинцев относительно возможности достичь прочного мира на востоке. Более 80% респондентов заявили, что президент РФ Владимир Путин согласится на прекращение войны только на своих условиях, при этом подавляющее большинство украинцев назвали эти условия неприемлемыми.

В июне, перед началом швейцарского саммита по Украине, Путин заявил, что готов на мирные переговоры с Киевом, но для этого украинцы должны отдать территории всех четырех областей, на которые претендует Москва: Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской.

В Западной Украине 35% опрошенных высказались за мирные переговоры, что схоже с результатами в Восточной Украине (33%), где сейчас идут самые интенсивные бои. Подавляющее большинство респондентов (83%) заявили, что они выступают против вывода украинских войск из частично оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые были незаконно аннексированы Россией в октябре 2022 года.

Эксперты Фонда Карнеги отмечают, что данные опросов не следует интерпретировать как готовность украинцев сдаться. Большинство жителей страны, которые хотят вести переговоры, предполагают, что диалог начнется только после того, как Киев займет сильную позицию на поле боя, утверждают эксперты.

На фоне тревожных опросов президент Владимир Зеленский активизирует дипломатию. 15 июля политик предложил провести новый мирный саммит в ноябре, на котором будет представлена и Россия. В Москве уже заявили, что не планируют присутствовать на саммите.