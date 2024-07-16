Эксперты по вооружениям идентифицировали остатки двух боеприпасов американского производства, которые были использованы в ходе израильского ракетного удара по школе в центре Газы. В результате удара, по данным Минздрава Газы, погибли по меньшей мере 22 человека.

Сотни людей укрывались в бывшей школе в Нусейрате, когда в нее попали две ракеты, передает CNN. На видео с места событий видны кареты скорой помощи у школы, а также сотни палестинцев, лихорадочно ищущих своих близких среди обломков и разрушенных импровизированных укрытий во дворе школы.

Опрошенные CNN эксперты по вооружениям отметили «характерные винтовые кожухи, пазы для стабилизаторов и внутренний механизм хвостовой части GBU-39» на месте удара. GBU-39 — это управляемый авиационный боеприпас малого диаметра массой 250 фунтов, произведенный американской компанией Boeing.

Тревор Болл, который был старшим членом группы по обезвреживанию взрывоопасных предметов в армии США, согласился с тем, что на снимках, вероятно, показана часть стабилизатора бомбы малого диаметра. Эксперт отметил, что на месте также были обнаружены фрагменты американской ракеты Hellfire.

Очевидцы в Нусейрате заявили CNN, что израильские военные не давали предупреждений об ударе. При этом, по их словам, в здании школы укрывались мирные семьи с детьми.

«Мы вытаскиваем из-под завалом то руку, то ногу. Все это мирные жители, которые не сделали ничего плохого», — передает канал слова очевидцев.

Они также сообщили, что многие в Газе говорили в последние дни израильские военные наносят удары по лагерям беженцев, которые сами же ранее обозначили как безопасные зоны.

«Мы перемещены и мы останемся здесь. Если израильтяне хотят ударить еще, пусть ударят. Мы остаемся, даже если он [Израиль] захочет разрушить всю Газу и построить новую и назвать ее Газой Нетаньяху, мы остаемся», — подчеркнули очевидцы, опрошенные CNN.

Абдул Карим Аль-Ассас, житель Нусейрата, выразил свое отчаяние: «Куда нам идти? Вы скажите нам, куда идти, и мы пойдем. Это геноцид. Почему арабские страны молчат? Не давайте нам еду и воду; нам нужна безопасность… Здесь есть бойцы сопротивления? Здесь только женщины, дети и старики».